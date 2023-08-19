Здесь базируются самолеты Ту: в России дрон атаковал аэродром "Сольцы"
На авиабазу "Сольцы" в Новгородской области России пришел "хлопок" – есть повреждения нескольких самолетов Ту-22м3, которые наносят удары по Украине. Россияне заявили об атаке БПЛА.
19 августа около 10:00 по местному времени неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром в Новгородской области.
Смотрите также Сегодня все военные объекты в России и Москве уязвимы, – ГУР
Что известно об атаке на аэродром "Сольцы"
Беспилотник атаковал российский военный аэродром в городе Сольцы Новгородской области. На аэродроме размещались бомбардировщики Ту-22м3, которые наносят ракетные удары по Украине.
Минобороны России официально подтвердило повреждение одного самолета Ту-22м3, который является носителем ракет Х-22. Однако по неофициальной информации есть повреждения по меньшей мере двух бортов Ту-22м3.
На фото и видео сложно не заметить огромный столб черного дыма, который видно на многие километры. Это позволяет предположить, что повреждения существенные.
Дым над военным аэродромом "Сольцы": фото из соцсетей
Украинские мониторинговые каналы сообщают, что на авиабазе в месте стоянки самолетов пожар. Оккупанты дислоцируют несколько бортов Ту-22м3 из "Сольцы" на "Оленью".
В России подтвердили атаку
Атаку на аэродром подтвердили как в минобороны России, так и губернатор Новгородской области Никитин. Они также заявили, что пострадавших нет.
При этом агрессоры обвинили в атаке Киев и цинично назвали это "террористическим актом". Это позорная манипуляция, ведь атака на военные объекты – не терроризм. Более того, в этот же день, 19 августа, Россия нанесла террористический удар по центру Чернигова.
Вот что такое настоящий терроризм: что известно об атаке на Чернигов
- Около 11:33 субботы оккупанты ударили по центру Чернигова, по Драмтеатру. Там проходила выставка дронов и на месте происшествия находилось много людей.
- По последним данным известно о шести погибших, среди которых маленькая девочка. По словам главы МВД, также известно о 42 пострадавших. 37 человек травмированы, из них 11 детей.
- По предварительной информации, враг ударил баллистикой.