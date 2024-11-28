Охотились не за самолетами: что могли поразить ВСУ на аэродроме в Курской области

Авиационная база "Халино" 25 ноября была атакована ракетами ATACMS. Этот аэродром является ближайшим к месту боев Курской операции. В результате атаки, могли быть выведены из строя несколько самолетов Су-25. Однако ранее сообщалось, что Кремль передислоцировал свою авиацию вглубь российской территории.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил в разговоре с 24 Каналом, что россияне переместили базирование своих самолетов, где осуществляется полное их обслуживание. Свою авиацию враг спрятал на аэродромах на расстоянии более 300 километров от линии боестолкновения.

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Какая была главная задача

Свитан рассказал, что аэродромы, с которых были переброшены самолеты они до сих пор используются как оперативные аэродромы подскока. И в таком режиме на них могли находиться самолеты типа Су-25.

Эти самолеты оптимально снаряжать боеприпасами во время выполнения непосредственных задач. Этим самолетам гораздо удобнее выполнять боевую задачу, взлетая с аэродрома "Халино", оттуда подлетное время составляет несколько десятков минут,

– подчеркнул он.

Если 90% самолетов Россия перебазировала вглубь своей территории, то среди 10%, оставшихся на ближних к границе с Украиной, могли остаться те же Су-25.

Также часть самолетов во время перебазирования не может подняться в воздух по разным причинам, например, через эксплуатационные ремонтные работы, которые невозможно быстро сделать. Тогда их оставляют под ударами на этих аэродромах,

– объяснил летчик-инструктор.

Ещё существуют самолеты-авроры, которые планируют разобрать и взять их узлы и агрегаты будут использованы для ремонта других самолетов.

Обратите внимание! Аэродром "Курск-Восточный", расположенный в городе Халино в Курской области, был атакован 25 ноября ракетами ATACMS. Аналитик Дэвид Акс считает, что на аэродроме были повреждены самолеты Су-25. Также украинская аналитическая группа Frontelligence Insight отметила, что активность на авиабазе значительно снизилась после атаки, поэтому неизвестно, было ли поражено значительное количество самолетов.

Сейчас Генштаб ВСУ и ГУР не подтвердили, что произошло поражение этих самолетов, поэтому утверждать на 100%, что это произошло, невозможно. Однако теоретически такая возможность, по мнению военного експерта, существует.

Однако главная задача этого удара ракетами ATACMS было вывести из строя техническое оборудование аэродрома и зенитно-ракетный комплекс. Охота шла именно на них. Если же попали под удар еще и самолеты, это очень хорошо,

– отметил Роман Свитан.

Отметим, что заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь отметил, что, что Украина должна наносить удары по всем российским аэродромам, расположенных во фронтовой зоне вокруг нашей страны. У врага, по его мнению, вообще не должно быть аэродромной сети, которая бы позволяла проводить авиационные налеты или осуществлять другие воздушные операции.