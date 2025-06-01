Только за день Украина сожгла 36% стратегической авиации России, –СМИ

1 июня СБУ осуществила уникальную спецоперацию, поразив по меньшей мере четыре авиабазы противника. Уничтожено более 40 российских истребителей и других типов самолетов.

По словам журналиста Виталия Глаголы, Россия потеряла более 36%️ своей стратегической авиации. Таким образом СБУ уничтожила боеспособную часть авиапарка врага, передает 24 Канал.

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Какую часть авиации Россия потеряла

Журналист говорит, что лично проанализировал спутниковые снимки российских авиабаз перед атакой СБУ, которые есть в свободном доступе. Также он проверил количество бортов, которые там базировались – и на основе этого сформировал следующую картину.

По состоянию на конец мая на авиабазах "Белая" и "Оленья" было:

79 Ту-22М3

17 Ту-95МС

7 Ту-160

другие: МиГ-31, Ил-78М, Ан-12, Ан-26

После ударов Службы безопасности Украины уничтожено или выведено из строя более 40 самолётов – это более 36% от всего стратегического авиапарка России, по открытым источникам.

Глагола заметил, что значительная часть этой авиации и до удара была непригодной к боевым вылетам – без ресурса или на ремонте. Именно боеспособные машины – цель атаки СБУ.

Сколько самолетов было на базах "Белая" и "Оленья" на момент атаки / Фото Глагола

Эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце в интервью Radio NV сказал, что СБУ поразили 50% от всех боеспособных самолетов стратегической авиации России во время операции "Паутина".

По словам Долинце, Россия имеет на вооружении чуть более, чем 100 бортов стратегической авиации, половина из которых – это именно самолеты Ту-95МС.

Это так называемые дозвуковые самолеты, которые на сегодня являются достаточно устаревшими, и Россия преимущественно их использует, сохраняя ресурс более современных Ту-22 и Ту-160. Эксперт также добавил, что Россия сегодня не имеет возможности изготавливать новые самолеты.