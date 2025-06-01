Современная версия Будапештского меморандума в действии, – Стефанчук об ударах по аэродромам

1 июня СБУ осуществила массированную атаку на российские аэродромы. И именно в этот день Украина 29 лет назад передала России последние "унаследованные" от СССР ядерные ракеты и официально стала безъядерным государством.

Передача ядерного арсенала России осуществлялась в рамках печально известного Будапештского меморандума. Именно о нем вспомнил председатель Верховной Рады Руслан Стефанук, комментируя фейерверки на вражеских аэродромах, передает 24 Канал.

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Реакция Стефанчука

Стефанчук выразил благодарность президенту Зеленскому, главе СБУ Малюку и всем причастным к уникальной "операции по обеспечению безъядерного статуса государства-агрессора".

Такая себе современная версия Будапештского меморандума – в действии.

Нет слишком далеких целей для тех, кто борется за свою землю,

– написал нардеп.

"Раньше у нас были чумаки, а теперь – дальнобойщики, которые доставляют что угодно в любую точку мира", – добавил нардеп, отметив "ювелирную работу" СБУ и ее впечатляющие результаты.

Напомним, что в ходе спецоперации "Паутина", которую контролировал лично президент Зеленский, было поражено более 40 самолетов противника на аэродромах "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново".

В целом Россия могла потерять 36 процентов своей стратегической авиации всего лишь за день.