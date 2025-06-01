Массированный налет на аэродромы в России: в СБУ уточнили цифру уничтоженных самолетов

Днем 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию, в результате которой были атакованы четыре важные российские авиабазы: "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Стало известно, сколько вражеских самолетов сожгли украинские дроны.

Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, атака на аэродромы называется "Паутина". Ее готовили более полутора лет.

Смотрите также СБУ атаковала 4 российских аэродрома: показываем, где они на карте

Сколько самолетов лишилась Россия

Отмечается, что в ходе спецоперации дроны поразили 41 самолет стратегической авиации России.

Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Позже на территории страны-агрессора дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли – и дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

Известно, что ход операции контролировал лично Владимир Зеленский, реализовывал – Василий Малюк и коллектив СБУ.

Между тем мониторы пишут, что под атакой дронов-камикадзе находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС / Ту-22М3 / Ту-160, военно-транспортные самолеты Ил-76, самолеты-дозаправщики Ил-78, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения управления ДРЛО А-50.

По состоянию на эту минуту известно о поражении/уничтожении:

на аэродроме "Оленья" – всех 4 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

на аэродроме "Белая" – бортов Ту-95МС/Ту-160/Ту-22М3;

на аэродроме "Дягилево" – бортов Ту-95МС / Ту-22М3, военно-ракетных самолетов, самолетов-дозаправщиков Ил-76/78;

на аэродроме "Иваново" – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения управления ДРЛО А-50.

Мониторы отмечают, что под атакой находилось более 95 стратегических бомбардировщиков на аэродромах базирования стратегической авиации, и около 20 других военных самолетов.