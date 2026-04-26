Беспилотники атаковали азотный комплекс "Аммиак-3" в России

В Волгоградской области России после атаки беспилотников зафиксировали повреждение трубопровода высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса "Аммиак-3". Он входит в структуру АО "Апатит".

Об этом сообщает российская служба ВВС со ссылкой на заявление губернатора региона Георгия Филимонова.

Какие последствия атаки по "Аммиак-3"?

По словам главы региона, возгорания после удара не произошло. В то же время пять человек получили химические ожоги – всех госпитализировали.

Параллельно ночью дроны атаковали и Тамбовскую область, пишет Astra. По сообщениям российских мониторинговых ресурсов, беспилотники долетели до Мичуринска.

В сети появились фото, вероятно, одного из мест попадания, однако официальной информации о цели удара пока нет.



Место, вероятного удара дрона

Где еще было громко?