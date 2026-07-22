К утру начали появляться кадры пожара на нефтебазе в Армавире. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. По крайней мере, так об этом заявили в администрации города.

Каковы последствия атаки на Армавир 22 июля?

Местные власти отметили, что Армавир пережил один из самых масштабных ударов: нефтебаза в Северной промзоне подверглась атаке более чем 16 дронов.

Для ликвидации последствий задействованы девять единиц спецтехники и более 40 сотрудников МЧС России.

Жителей Армавира попросили сохранять спокойствие. Кроме того, им напомнили, что фото- и видеосъемка последствий атаки, а также их публикация в интернете запрещены и влекут за собой ответственность.

В Армавире горит нефтебаза / Фото из соцсетей

Дроны проводят атаку на нефтебазу: смотрите видео

Обратите внимание! Нефтебаза в Армавире не впервые подвергается атаке. В этом году дроны уже неоднократно наносили по ней удары.

Беспилотники поразили нефтебазу: смотрите видео

Пожар после атаки БПЛА в Армавире: смотрите видео

К слову, нефтебаза в Армавире расположена в 500 километрах от украинской границы.

Напомним, что в Краснодарском крае этой ночью также был атакован один из крупнейших в России логистических центров компании Wildberries. Там возник гигантский пожар.

Кроме того, был поражен складской комплекс Wildberries в Невинномыске, что в Ставропольском крае.

С обоих объектов эвакуировали сотрудников. Сообщается о раненых.