Під ранок почали з'являтися кадри пожежі на нафтобазі в Армавірі. Попередньо, площа займання становить 800 квадратних метрів. Принаймані так про це заявили в адміністрації міста.

Які наслідки атаки на Армавір 22 липня?

Місцева влада зазначила, що Армавір пережив один з наймасштабніших ударів: нафтобаза в Північній промзоні була атакована понад 16 дронами.

Для ліквідації наслідків залучено дев'ять одиниць спецтехніки та понад 40 працівників МНС Росії.

Армавірці попросили зберігати спокій. Крім того, їм нагадали, що фото- та відеозйомка наслідків атаки, а також їх публікація в інтернеті заборонені і тягнуть за собою відповідальність.

В Армавірі палає нафтобаза / Фото sз соцмереж

Дрони атакують нафтобазу: дивіться відео

Зверніть увагу! Нафтобаза в Армавірі не вперше зазнає атаки. Її вже навідували дрони цього року неодноразово.

Безпілотники уразили нафтобазу: дивіться відео

Пожежа після атаки БпЛА в Армавірі: дивіться відео

До слова, нафтобаза в Армавірі розташована за 500 кілометрів від українського кордону.

Нагадаємо, що у Краснодарському краї цієї ночі був також атакований один з найбільших у Росії логістичних центрів компанії Wildberries. Там виникла велетенська пожежа.

Окрім того, був уражений складський комплекс Wildberries у Невинномиську, що в Ставропольському краї.

З обох об'єктів евакуювали працівників. Повідомляють про поранених.