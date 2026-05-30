Нічну атаку дронів на Росію прокоментував президент Володимир Зеленський. Глава держави влучно зауважив, що українські захисники повертають війну туди, звідки вона й прийшла.

Що відомо про приліт по нафтобазі "Армавір"?

Він підтвердив ураження чергового об'єкту російської нафтової галузі – нафтобази "Армавір" у Краснодарському краї. Президент подякував за досягнутий результат воїнам СБУ.

Далекобійні удари по Росії політик назав відповіддю на злочини агресора проти нашої країни і людей.

Росія могла би давно завершити свою агресію, але сама обрала затягування і продовження,

– наголосив Зеленський.