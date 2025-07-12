Российская ПВО снова сбивает неизвестные дроны в Белгороде: попало в многоквартирный дом

Днем субботы, 12 июля, неизвестные беспилотники в очередной раз атаковали Россию. ПВО пыталась отражать нападение в Белгороде – там пострадал многоквартирный дом на проспекте Ватутина.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Очевидцы показали последствия прилета.

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Что известно о попадании в Белгороде?

Россияне жалуются на дроновую атаку на Белгород, в которой уже успели обвинить ВСУ.

Около 16:35 "прилетело" в многоквартирный дом на Харьковской горе. Обошлось повреждением фасада и остекления в двух квартирах.

Последствия попадания по дому в Белгороде: смотрите видео

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По предварительной информации, пострадал 1 человек – у женщины осколочное ранение спины.

На месте работают оперативные службы и коммунальщики. Мэр Валентин Демидов обещает – специалисты фиксируют последствия, чтобы строители могли быстро приступить к их ликвидации.

Пострадал многоквартирный дом: смотрите фото

Напомним, 4 июля на химическом предприятии в Шебекино Белгородской области произошел пожар. Вероятно, причиной стала атака беспилотников. Дым видели даже в областном центре, что в 25 километрах от завода.