Все по графику: массированный обстрел Белгорода стартовал, оккупанты якобы сбили 15 Vampire

Сегодня, 16 марта, "Свобода России" анонсировала массированный удар по военным объектам в Белгороде. Жители Белгорода уже сообщили, что атака началась.

Днем 16 марта бойцы легиона “Свобода России” сообщили, что в 17:00 (по местному времени) начнется массированный удар по военным объектам россиян в Белгороде.

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В Белгороде громко

В российских телеграм-каналах заявили, что массированная атака на Белгород, о которой предупреждал Легион "Свобода России", началась.

Там добавили, что в городе объявили воздушную тревогу. Губернатор Белгородской области также подтвердил, что в районе запустили сирену ракетной опасности.

В Белгороде раздается сирена ракетной опасности: смотрите видео

Впоследствии в местных пабликах россияне начали жаловаться на громкие звуки взрывов и обстрелы на окраине Белгорода. Во вражеских телеграм-каналах распространяют видео, на которых слышны звуки взрывов.

В Белгороде слышны взрывы: смотрите видео

Громкие звуки взрывов в Белгороде: смотрите видео

Громкие звуки взрывов слышат жители Белгорода: смотрите видео

Вражеские телеграм-каналы начали распространять и фотографии, на которых видно дым, поднимающийся к небу.



Дым во время атаки на Белгород / Фото российский телеграм-канал

Россияне делятся кадрами атаки на Белгород: смотрите видео

Пропагандистские СМИ начали писать, что Белгород снова обстреливают и сообщили, что на месте "прилета" видно столб дыма. Российские телеграм-каналы отметили о работе их пе-ве-о.

"На одном из мест, куда, вероятно, попал снаряд, начался пожар. О пострадавших пока не сообщалось", – говорится в сообщении.

Вскоре вражеские телеграм-каналы сообщили об "успешной" работе их противовоздушной обороны со ссылкой на минобороны России. Так, там заявили о сбитии 15 реактивных снарядов RM-70 "Вампир" над Белгородской областью.

"Около 17:00 по местному времени дежурными средствами ПВО над Белгородской областью было уничтожено пятнадцать реактивных снарядов", – сделало сообщение минобороны России.

"Свобода России" анонсировала массированный удар по военным объектам в Белгороде: что известно