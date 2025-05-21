Мощная атака на Болховский завод полупроводниковых приборов: какие последствия будет иметь для России

Подразделения СБС ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 21 апреля поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области России. Там изготавливались очень важные для россиян компоненты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что теперь врагу нужно будет искать элементы для оружия в других местах. Санкции только усложнят этот процесс.

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Последствия для России из-за атаки на Болховский завод

Болховский завод полупроводниковых приборов специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления. Военный эксперт отметил, что россияне используют их для сложных видов вооружения, а именно в производстве ракет и беспилотников.

Эти элементы – для широкого спектра применения. Мы видим, что россияне имеют с этим проблемы. Например, когда мы поразили завод, который изготавливал дроны на оптоволокне. А здесь говорится не только о вооружении, но и технику,

– подчеркнул он.

Подобные удары являются для россиян особенно болезненными, ведь они не могут быстро найти альтернативу той продукции, которые производили. Из-за санкций против России врагу трудно их покупать.

Важно! В Генштабе сообщили, что предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

К слову, Болховский завод сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие ежегодно выпускает до 3 миллионов приборов, на нем работают около 700 сотрудников.