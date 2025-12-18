Россияне массированно атаковали дронами Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть раненые
- В ночь на 18 декабря российские войска атаковали беспилотниками Черкасскую область, враг целился прежде всего по критической инфраструктуре.
- В результате обстрела шесть человек обратились за медицинской помощью, но тяжелораненых нет.
В ночь на 18 декабря российские войска массированно атаковали беспилотниками Черкасскую область: под ударом оказался в частности областной центр. В результате обстрела в городе есть повреждения и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.
Какие последствия атаки в Черкасской области?
В результате обстрела за помощью к медикам обратились шесть человек. К счастью, тяжелораненых среди них нет.
По данным ОВА, этой ночью россияне целились прежде всего по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы.
В результате падения БпЛА на нескольких локациях также повреждена жилая инфраструктура. По предварительной информации, речь идет о по меньшей мере полутора десятках частных домов.
Там побиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть изуродованные автомобили,
– добавил Игорь Табурец.
Глава ОВА отметил, что на местах атаки работают все необходимые службы. Как сообщили в ГСЧС, сейчас все пожары уже укрощены.
К ликвидации последствий атаки привлекли 60 спасателей и 20 единиц техники.
Этой ночью россияне били по Черкасской области / Фото: ГСЧС
Россияне продолжают обстрелы: последние новости
Утром 18 декабря вражеские войска в очередной раз атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе пострадал жилой дом и гаражный кооператив. Девятиэтажка, которая расположена рядом, получила повреждения в результате взрывной волны.
Днем ранее, 17 декабря, Запорожье также оказалось под обстрелом. Были разрушены жилые дома и поврежден объект инфраструктуры, в частности учебное заведение. Сообщалось о 30 раненых, в том числе пятерых детей.
Ночью 18 декабря враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаевщины. В результате этого были обесточены населенные пункты в Вознесенском и Николаевском районах.