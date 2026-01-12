На Черниговщине поврежден важный энергообъект: без света остались несколько населенных пунктов
- В результате российского обстрела был поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе, что привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов.
- Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
В ночь на 12 января российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под вражеским ударом оказались в частности объекты энергетики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
Какие последствия атаки?
Пресс-служба "Черниговоблэнерго" заявила, что в результате российского обстрела был поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе.
Это повлекло обесточивание в ряде населенных пунктов региона.
Отмечается, что энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
Враг атаковал несколько областей: последние новости
Этой ночью российские дроны атаковали Киев. В результате обстрела в Соломенском районе столицы возник пожар, пока его удалось локализовать. Также по другому адресу зафиксировали падение обломков беспилотников.
Враг также бил по Одессе. После ночной атаки на город там был поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадали 2 человека, разрушен 1 частный дом, еще 4 – повреждены.
В части Пересыпского района Одессы сейчас временно отсутствует электроснабжение. Над восстановлением подачи электроэнергии работают специалисты.