Под атакой были жилые дома, – Филатов об ударе по Днепру
- Россия нанесла массированный удар дронами по Днепру, попав в жилые дома, в многоэтажках выбито по меньшей мере две сотни окон.
- Коммунальщики ждут сигнала от спасателей и полиции, чтобы приступить к восстановительным работам.
Россия нанесла очередной массированный удар дронами по Днепру. Вражеские БпЛА попали в жилые дома.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.
Смотрите также Россияне массово атаковали Харьков: есть пострадавшие
Какие последствия атаки России на Днепр
Россия ударила по Днепру в ночь на 9 апреля. Филатов рассказал, что россияне попали в жилые дома.
В многоэтажках выбило по меньшей мере две сотни окон. Данные о разрушениях уточняем. Городские больницы принимают пострадавших,
– отметил городской голова.
Он добавил, что коммунальщики сейчас ожидают сигнала от спасателей и полиции, чтобы также приступить к работе.
К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.
Напомним, что ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки России на Днепр пострадали 14 человек, 7 были госпитализированы. Он добавил, что раненым от 18 до 87 лет.