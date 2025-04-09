Под атакой были жилые дома, – Филатов об ударе по Днепру

Россия нанесла очередной массированный удар дронами по Днепру. Вражеские БпЛА попали в жилые дома.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.

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Какие последствия атаки России на Днепр

Россия ударила по Днепру в ночь на 9 апреля. Филатов рассказал, что россияне попали в жилые дома.

В многоэтажках выбило по меньшей мере две сотни окон. Данные о разрушениях уточняем. Городские больницы принимают пострадавших,

– отметил городской голова.

Он добавил, что коммунальщики сейчас ожидают сигнала от спасателей и полиции, чтобы также приступить к работе.

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Напомним, что ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки России на Днепр пострадали 14 человек, 7 были госпитализированы. Он добавил, что раненым от 18 до 87 лет.