Под завалами могут находиться люди: Россия нанесла удар по жилым домам в Днепре

Утром 19 октября российские войска провели атаку на частный сектор Днепра. Повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

Каковы последствия атаки на Днепр

По предварительным данным, внутри разрушенных домов могут находиться заблокированные жильцы.

В то же время уже известно, что пострадала 84-летняя женщина. Медики доставили ее в больницу

В настоящее время продолжается выяснение точного числа пострадавших.

На место происшествия оперативно выехали спасатели и представители всех профильных служб.

Специалисты развернули первоочередные спасательные мероприятия и оценивают масштабы повреждений гражданской инфраструктуры.

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Напомним, что ночью неоднократно шумно было и в Ровно. После серии взрывов в городе пострадали несколько объектов гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, две женщины ранены.

Также Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами. Среди всех разрушений – поврежденная станция метро. А в Соломенском районе после попадания обломков в первый этаж 25-этажного жилого дома пострадали три человека.





