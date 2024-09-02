В результате атаки на Днепр есть погибший: еще три человека ранены

Вечером в понедельник, 2 сентября, российские войска в очередной раз атаковали Днепр. К сожалению, уже есть информация о пострадавших и погибшем в результате циничного ракетного удара.

О последствиях вражеского террора сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, пока известно о повреждении жилых домов в одном из районов Днепра

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Враг цинично ударил по Днепру

По состоянию на 23:02 Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела известно о трех пострадавших и одном погибшем.

К сожалению, уже есть информация о погибшем и трех пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр. Соболезнования родным и близким,

– написал он.

Первые звуки взрывов раздались в Днепре около 22:00. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического удара с востока.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Вечером 2 сентября российские войска били также по Харькову. К счастью, как отметил мэр Харькова, обошлось без жертв и пострадавших.