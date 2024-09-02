Про наслідки ворожого терору повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра

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Ворог цинічно вдарив по Дніпру

Станом на 23:02 Сергій Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу відомо про трьох постраждалих та одного загиблого.

На жаль, вже є інформація про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро. Співчуття рідним та близьким,

– написав він.

Перші звуки вибухів пролунали у Дніпрі близько 22:00. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару зі сходу.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ввечері 2 вересня російські війська били також по Харкову. На щастя, як зазначив мер Харкова, обійшлось без жертв та постраждалих.