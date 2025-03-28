Исключительно гражданские объекты, – в ОВА назвали цели атаки по Днепру

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Днепру, вызвав масштабные разрушения и гибель мирных жителей. Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, атака была направлена исключительно на гражданские объекты.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника Днепропетровской ОГА Юрия Яндульского.

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Гражданская инфраструктура Днепра под прицелом

По его словам, в результате удара пострадали жилые дома, многоэтажка и ресторанный комплекс. Масштаб разрушений значительный: в некоторых домах выбиты окна, повреждены фасады и разрушены кровли.

Кроме этого, возникли пожары в частном секторе, охватив почти десяток зданий. Огонь также уничтожил гаражи и станцию техобслуживания.

Целями атаки стали исключительно гражданские объекты: ресторанный комплекс, жилые дома и многоэтажка,

– подчеркнул Яндульский.

Это еще раз доказывает, что Россия целенаправленно ведет войну против мирного населения, пренебрегая всеми нормами международного права.

К слову, ночью 28 марта Россия атаковала Днепр более 20 дронами-камикадзе, в результате чего погибли четыре человека, ранены по меньшей мере 19.