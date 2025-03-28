Атака на Днепр: появились данные о пострадавших, предварительно есть жертва
- Российские удары по Днепру 28 марта вызвали повреждения и пожары, в частности в ресторанном комплексе, пострадали четыре человека.
- Спасатели работают на месте инцидента, городской голова призвал жителей оставаться в безопасных местах.
Россия вечером 28 марта нанесла удары по Днепру с помощью БПЛА. Российская атака не обошлась без последствий, есть повреждения и разрушения, вспыхнули пожары.
В результате этого люди получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
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Что известно о пострадавших в Днепре
Сергей Лысак обнародовал первые данные о пострадавших в Днепре.
В больницу доставили четырех раненых. Информация будет обновляться. Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе,
– говорится в сообщении.
Также, по его словам, возгорание произошло в многоэтажке и частных домах. Согласно обнародованной информации, на местах работают спасатели, пытаясь ликвидировать последствия российской атаки на город.
Обновлено в 23:11. По предварительным данным ОВА, есть погибший. Еще шесть человек пострадали. Среди них 27-летняя беременная. У нее колото-рубленая рана. Двое раненых в тяжелом состоянии. Это 69-летние мужчина и женщина.
Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Заметим, что после взрывов, прогремевших в Днепре, городской голова обратился к жителям, призвав их отойти от окон, а также находиться в безопасных местах и ждать официальную информацию от военной администрации.