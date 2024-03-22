Поражения очень значительные: в саму Днепровскую ГЭС попали 8 ракет

Утром 22 марта россияне нанесли удар по Днепровской ГЭС. В Офисе Генпрокурора установили, что враг выпустил по гидроэлектростанции аж 8 ракет.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов рассказал в эфире телемарафона, что в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет.

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Россияне запустили по ГЭС 8 ракет

Враг планировал совершить еще одну экологическую катастрофу на территории Украины. По словам Белоусова, в ДнепроГЭС враг попал аж 8 раз.

8 ракет попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект,

– сказал Белоусов.

Он отметил, что объект выведен из строя и поражения очень значительные. Однако опасности для граждан нет.

Какова ситуация на гидроэлектростанции