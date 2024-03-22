Поражения очень значительные: в саму Днепровскую ГЭС попали 8 ракет
22 марта 2024, 13:41Читати новину українською
Утром 22 марта россияне нанесли удар по Днепровской ГЭС. В Офисе Генпрокурора установили, что враг выпустил по гидроэлектростанции аж 8 ракет.
Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов рассказал в эфире телемарафона, что в Днепровскую ГЭС попали 8 ракет.
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Россияне запустили по ГЭС 8 ракет
Враг планировал совершить еще одну экологическую катастрофу на территории Украины. По словам Белоусова, в ДнепроГЭС враг попал аж 8 раз.
8 ракет попали в этот чрезвычайно важный для Украины объект,
– сказал Белоусов.
Он отметил, что объект выведен из строя и поражения очень значительные. Однако опасности для граждан нет.
Какова ситуация на гидроэлектростанции
- Ранее директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире "Радио Свобода" рассказал, что враг попал в ГЭС-2 на ДнепроГЭС и она сейчас в критическом состоянии. Одна из ракет попала в опору, также разбиты подкрановые балки.
- Позже в эфире телемарафона он сообщил, что машинный зал задымлен, из-за чего нет возможности допустить на место происшествия специалистов для проведения экспертизы повреждений гидросооружения и электрического оборудования.
- По его словам, по состоянию на 12:00 спасатели уже локализовали пожар. Он добавил, что сейчас отрабатываются различные режимы срабатывания воды из водохранилища.
- Предварительно, придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Однако более подробную информацию о повреждениях и о том, какие мощности удалось сохранить, специалисты смогут предоставить до конца дня.