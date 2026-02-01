Россия ударила по Днепру дронами: есть погибшие

Ночью 1 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине дронами и артиллерией. В результате атаки есть погибшие и зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Смотрите также Серия взрывов в Харькове: Россия более двух часов атаковала город, есть несколько попаданий

Что известно о последствиях российской атаки?

В Днепре ночью из-за попадания вражеского беспилотного летательного аппарата погибли два человека – женщина и мужчина. В результате атаки возник пожар, полностью разрушен частный дом, еще два дома получили повреждения. Также изуродован легковой автомобиль.

Вечером и ночью 1 февраля российские войска обстреляли Никопольский район, применяя артиллерию и FPV-дроны. Пораженные районы включают центр района и Марганецкую громаду. Повреждены два многоквартирных и четыре частных дома, хозяйственную постройку, кафе, несколько магазинов, автомобили. Также получили повреждения газопровод и линия электропередач.

По уточненной информации, днем предыдущего дня из-за артобстрела Покровской громады повреждены еще один частный дом и хозяйственная постройка.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается.

Последствия российского обстрела на Днепропетровщине / Телеграмм-канал главы Днипопетровской ОГА

Что известно о последних российских обстрелах?