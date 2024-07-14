Враг ударил ракетами по Днепровскому району: вспыхнул пожар
Источник:Сергей Лысак
Россия ударила по Днепропетровской области в ночь на 14 июля. По Днепропетровскому району россияне били ракетами.
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в Днепропетровском районе в результате атаки произошло возгорание.
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Что известно о последствиях атаки
Чрезвычайники пожар ликвидировали,
– сообщил чиновник.
По его словам, атаковал враг и другие районы области. В частности, на Криворожье в результате атаки беспилотников вспыхнула трава. Также враг повредил два дома.
"К сожалению, пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома", – заявил чиновник.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в ночь на 14 июля Россия атаковала Никополь дронами-камикадзе, Мировскую громаду – из реактивных систем залпового огня "Град". В результате обстрела:
- произошло несколько несколько пожаров,
- повреждены 5 частных домов,
- 7 хозяйственных построек,
- агрофирма,
- заправочная станция,
- здание,, которое не эксплуатировалось,
- линии электропередачи.
Утром (14 июля – 24 Канал) оккупанты снова попали по Никополю дронами-камикадзе и артиллерией. Последствия выясняются,
– заявил чиновник.
В ОВА уточнили, что после полуночи на Днепропетровщине наши защитники уничтожили дрон-разведчик и крылатую ракету.
Россия атаковала Днепропетровскую область / Фото ОВА
Кстати, два взрывы в Днепре прозвучали ориентировочно в 00:14 14 июля. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.