Россияне атаковали Днепропетровскую область ударными БпЛА: есть пострадавшие, изуродованы дома

Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области в ночь на 5 июля. В результате вражеской атаки пострадали люди и гражданская инфораструктура.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысенко.

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Что известно об атаке на Днепропетровскую область

Лысенко сообщил, что в небе над Днепропетровской областью удалось сбить 5 БпЛА в ночь на 5 июля.

Однако в результате вражеской атаки на Днепровский район пострадали три человека – две женщины и мужчина. Также повреждены 5 дачных домов.

Последствия российской атаки на Днепропетровщине / Фото Сергея Лысака

Глава ОВА добавил, что враг также атаковал Никопольщину с помощью БпЛА и артиллерии. Россияне попали по райцентру, Мировской, Марганецкой и Покровской общинах.

В результате атаки пострадал 43-летний мужчина. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Также повреждена инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто.

Кроме того, россияне атаковали и Синельниковщину, пострадали Межевская и Славянская громады. Вследствие вражеского удара произошло возгорание пшеницы, изуродовано авто.

Напомним, что вчера, 4 июля, Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 3 человека.