Россияне атаковали Днепропетровскую область ударными БпЛА: есть пострадавшие, изуродованы дома
- Российские войска атаковали Днепропетровскую область, пострадали 3 человека и повреждены 5 дачных домов.
- Атаковано также Никопольщину, Синельниковщину и другие общины; повреждена инфраструктура и сельхозпредприятия, пострадал 43-летний мужчина.
Российские войска нанесли удар по Днепропетровской области в ночь на 5 июля. В результате вражеской атаки пострадали люди и гражданская инфораструктура.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысенко.
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Что известно об атаке на Днепропетровскую область
Лысенко сообщил, что в небе над Днепропетровской областью удалось сбить 5 БпЛА в ночь на 5 июля.
Однако в результате вражеской атаки на Днепровский район пострадали три человека – две женщины и мужчина. Также повреждены 5 дачных домов.
Последствия российской атаки на Днепропетровщине / Фото Сергея Лысака
Глава ОВА добавил, что враг также атаковал Никопольщину с помощью БпЛА и артиллерии. Россияне попали по райцентру, Мировской, Марганецкой и Покровской общинах.
В результате атаки пострадал 43-летний мужчина. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Также повреждена инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, парикмахерская, авто.
Кроме того, россияне атаковали и Синельниковщину, пострадали Межевская и Славянская громады. Вследствие вражеского удара произошло возгорание пшеницы, изуродовано авто.
Напомним, что вчера, 4 июля, Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 3 человека.