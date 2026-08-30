Под ударом оказался не только аэродром: новые подробности атаки на Ейск

В воскресенье, 30 августа, российский Ейск подвергся атаке. Там более часа продолжались взрывы на местном аэродроме.

Мониторинговые сообщества со ссылкой на местных жителей сообщают, что пострадал также расположенный поблизости военный городок.

Каковы подробности удара по Ейску?

Беспилотники провели атаку на авиабазу "Ейск-Центральный" в Краснодарском крае. По предварительным данным, под удар попал склад боеприпасов с УАБами и авиационными ракетами для Су-34 и Су-30СМ.

После атаки на территории аэродрома зафиксировали повторную детонацию, которая продолжалась более часа, а также несколько очагов пожара.

Местные жители сообщают, что удары могли пришеться не только по аэродрому, но и по расположенному рядом военному городку.



Очаги возгорания в Ейске / Изображение NASA FIRMS

По данным сервиса NASA FIRMS, очаг возгорания распространился от стоянки самолетов в направлении взлетно-посадочной полосы. В целом же угроза с дронов в районе действовала с 02:58 до 05:33.

Взрыв в Ейске: смотрите видео очевидцев

Российские военные используют аэродром в Ейске для нанесения ударов по Украине ракетами и управляемыми авиабомбами. Здесь дислоцируется 859-й Центр боевого применения и переподготовки летного состава морской авиации ВМФ России, а также расположен комплекс НИТКА для подготовки палубной авиации.

Из-за предыдущих атак украинских дронов Россия не держит на аэродроме постоянный состав боевой авиации, однако перед ударами может перебрасывать туда отдельные самолеты. Ейск уже неоднократно становился целью украинских атак. В частности, в мае 2026 года там был уничтожен самолет-амфибия Бе-200 и поражен вертолет Ка-27. В городе также расположен 726-й учебный центр ПВО.

Кстати, на авиабазе дислоцируется 859-й центр боевого применения и переподготовки летного состава морской авиации ВМФ России.

Следует отметить, что помимо Ейска дроны побывали еще и в Ленинградской области. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" ( КИНЕФ), расположенный в городе Кириши.