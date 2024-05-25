2 прилета одновременно: в сети опубликовали момент попадания в "Эпицентр" в Харькове

Российские военные 25 мая нанесли удар авиабомбами по "Эпицентру" в Харькове. Момент попадания в гипермаркет попал на видео.

Враг ударил по "Эпицентру" днем 25 мая, около 16:02. По предварительной информации, оккупанты нанесли удар авиабомбами УМПБ Д-30.

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Момент попадания в "Эпицентр"

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что враг ударил авиабомбами по Киевскому району Харькова. Под прицелом оккупантов оказался строительный гипермаркет "Эпицентр", в котором находилось более 200 человек.

Момент попадания вражеских авиабомб зафиксировали камеры наблюдения. Так, на них видно один прилет по зданию "Эпицентра", и за считанные секунды – второй. После этого вспыхнул масштабный пожар.

Момент попадания в "Эпицентр" в Харькове: смотрите видео

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, открыто уголовное производство. Сейчас следователи и правоохранители фиксируют все последствия жестокого обстрела.

Удар по "Эпицентру" в Харькове: главное

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная и светлая память.