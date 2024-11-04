Много травмированных, изуродованные жилые дома и супермаркет: все, что известно об атаке на Харьков

Российская армия вечером 3 ноября цинично атаковала Харьковскую область. Враг сбросил несколько КАБов по Харькову и области.

К сожалению, известно, что в результате атаки есть много пострадавших. Все, что известно о ночной атаке на Харьков и область, читайте в материале 24 Канала.

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Россия атаковала Харьков дважды за вечер

Первые взрывы в Харькове прогремели вечером 3 ноября в 20:54.

Прилет по Харькову произошел в лесополосе. На этот раз, к счастью, без пострадавших и разрушений,

– сообщил городской голова Игорь Терехов.

Второй раз за вечер взрывы в регионе прозвучали в 22:28.

"Предварительно прилеты в Шевченковском районе города... Один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки", – добавил мэр Харькова.

Позже стало известно, что под прицелом российского КАБа стал супермаркет: там пострадали люди.

Попадание в супермаркет в Шевченковском районе, расположенный возле многоэтажных домов. По предварительной информации повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла,

– рассказал Терехов.

Еще один прилет произошел возле рынка в Холодногорском районе города. Там, предварительно, без пострадавших, но есть выбитые стекла.

У полиции Харьковщины говорят, что авиаудары были осуществлены ФАБ-250 с УМПК.

Последствия атаки на Харьков / Фото ГСЧС и Нацполиции

В Харькове после прилета много пострадавших

По состоянию на 01:22 4 ноября от удара по Харькову пострадало 14 человек. Впрочем, окончательная информация уточняется.

Директор облцентра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта в комментарии Общественному сообщил, что люди получили легкие осколочные ранения и контузии.

Известно, что среди пострадавших были прохожие, водитель и пассажиры такси. Также начальник полиции Владимир Тимошко сообщил о травмированных полицейских, которые патрулировали город. По данным полиции, их было 4.

На месте удара с пострадавшими работали психологи ГСЧС.

В полиции показали последствия атаки на Харьков: смотрите видео

Под ударом также была Харьковская область

Россияне, кроме Харькова, атаковали авиабомбами и область.

Так, примерно в 20:50 они ударили по Кившаровке Купянского района. Председатель ОВА Синегубов сообщил, что в результате обстрела поврежден жилой пятиэтажный дом. Там разрушен подъезд.

Под завалами находятся по меньшей мере три человека. Одну женщину удалось спасти. Аварийно-спасательные работы осложняются из-за постоянных обстрелов,

– впоследствии добавил Олег Синегубов.

Также была атакована Дергачевская территориальная громада. Там примерно в 22:30 российский КАБ попал в землю вблизи кладбища.

"Повреждены дома. В настоящее время информация о пострадавших не поступала. На местах событий работают следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Полицейские проводят осмотры мест попаданий и изымают вещественные доказательства", – сообщили в полиции.