На жаль, відомо, що унаслідок атаки є багато постраждалих. Усе, що відомо про нічну атаку на Харків та область, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росія атакувала Харків двічі за вечір

Перші вибухи у Харкові пролунали увечері 3 листопада о 20:54.

Приліт по Харкову стався у лісосмузі. Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань,

– повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вдруге за вечір вибухи у регіоні пролунали о 22:28.

"Попередньо прильоти у Шевченківському районі міста… Один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови", – додав мер Харкова.

Згодом стало відомо, що під прицілом російського КАБа став супермаркет: там постраждали люди.

Влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки,

– розповів Терехов.

Ще один приліт стався біля ринку у Холодногірському районі міста. Там, попередньо, без постраждалих, але є вибиті шибки.

У поліції Харківщини кажуть, що авіаудари були здійснені ФАБ-250 з УМПК.

Наслідки атаки на Харків / Фото ДСНС та Нацполіції

У Харкові після прильоту багато постраждалих

Станом на 01:22 4 листопада від удару по Харкову постраждало 14 людей. Втім, остаточна інформація уточнюється.

Директор облцентру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта у коментарі Суспільному повідомив, що люди отримали легкі уламкові поранення та контузії.

Відомо, що серед постраждалих були перехожі, водій та пасажири таксі. Також начальник поліції Володимир Тимошко повідомив про травмованих поліцейських, які патрулювали місто. За даними поліції, їх було 4.

На місці удару із постраждалими працювали психологи ДСНС.

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Під ударом також була Харківська область

Росіяни, окрім Харкова, атакували авіабомбами й область.

Так, приблизно о 20:50 вони вдарили по Ківшарівці Куп'янського району. Голова ОВА Синєгубов повідомив, що унаслідок обстрілу пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок. Там зруйновано під'їзд.

Під завалами перебуває щонайменше троє людей. Одну жінку вдалося врятувати. Аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли,

– згодом додав Олег Синєгубов.

Також було атаковано Дергачівську територіальну громаду. Там приблизно о 22:30 російський КАБ влучив у землю поблизу кладовища.

"Пошкоджені будинки. На даний час інформація про постраждалих не надходила. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські проводять огляди місць влучань та вилучають речові докази", – повідомили у поліції.