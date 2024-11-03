Близько 20:50 ворог вдарив по селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення очільника ОВА Олега Синєгубова.

Дивіться також Після прильоту КАБа у Харкові є постраждалі: росіяни влучили у супермаркет

Що відомо про постраждалих

За словами посадовця, у Ківшарівці внаслідок ворожого удару по пʼятиповерховому будинку зруйновано підʼїзд. Під завалами перебуває щонайменше троє людей. Одну жінку вдалося врятувати.

Аварійно-рятувальні роботи ускладнюються через постійні обстріли.

Нагадаємо, що увечері 1 листопада Росія запустила 2 ракети С-300 по Харкову, внаслідок чого постраждало 26 правоохоронців, загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

Ракети пошкодили 20 житлових будинків, постраждали 4 цивільних, деякі будинки залишилися без води та електроенергії.