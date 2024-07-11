Оккупанты обстреляли сельскохозяйственное предприятие на Харьковщине: ранены работники
Источник:ГСЧС
Утром 11 июля оккупанты атаковали сельскохозяйственное предприятие в Харьковской области. К сожалению, в результате атаки ранены несколько работников.
Также есть пострадавшие среди животных. Отмечается, что удар произошел около 6 утра.
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Россия обстреляла сельскохозяйственное предприятие в Харьковской области
Около 6 утра 11 июля Россия нанесла удары по сельскохозяйственному предприятию в селе Глушковка Куриловской громады Купянского района.
По данным ГСЧС, ранены 4 работника. Также пострадал крупный рогатый скот.
Сельскохозяйственное предприятие на Харьковщине было под ударом врага / Фото ГСЧС
Там сообщили, что на открытом пространстве загорелась сухая солома на площади 150 квадратных метров.
На открытом пространстве загорелась трава / Фото ГСЧС
"На ликвидации под угрозой повторных обстрелов работали спасатели и медики ГСЧС", – добавили там.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что пожар удалось потушить.
Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС