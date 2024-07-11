Також є постраждалі серед тварин. Зазначається, що удар стався близько 6 ранку.
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Росія обстріляла сільськогосподарське підприємство в Харківській області
Близько 6 ранку 11 липня Росія завдала ударів по сільськогосподарському підприємству у селі Глушківка Курилівської громади Куп'янського району.
За даними ДСНС, поранено 4 працівників. Також постраждала велика рогата худоба.
Сільськогосподарське підприємство на Харківщині було під ударом ворога / Фото ДСНС
Там повідомили, що на відкритому просторі зайнялась суха солома на площі 150 квадратних метрів.
На відкритому просторі зайнялася трава / Фото ДСНС
"На ліквідації під загрозою повторних обстрілів працювали рятувальники та медики ДСНС", – додали там.
У пресслужбі ДСНС повідомили, що пожежу вдалося загасити.
Рятувальники ліквідували пожежу / Фото ДСНС