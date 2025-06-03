Атака продолжалась всю ночь: каковы последствия массированных ударов по Харьковщине

В ночь на 3 июня россияне запустили по Украине 112 ударных БПЛА, часть из них атаковала пригород Харькова. Оккупанты снова направили свои цели на гражданские объекты.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что кроме "Шахедов" враг обстреливает область ракетами и кассетными боеприпасами из РСЗО. Уже известно о жертвах и пострадавших.

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О последствиях массированных ударов по Харьковской области

По словам корреспондента, в 2:30 ночью оккупанты атаковали дронами почтовый терминал в Новом Коротиче, что возле Харькова. Туда враг направил около десяти беспилотников. Кроме них, россияне запустили ракету Х-35, следователи подтвердили этот тип вооружения.

К счастью, без пострадавших. Однако последствия колоссальные, объект фактически выгорел. В 1:30 беспилотники также атаковали Балаклею. Из-за атаки по гражданскому предприятию есть один погибший работник,

– отметила она.

Черненко добавила, что уже утром россияне обстреляли кассетными боеприпасами с РСЗО Изюмщину, а именно частный сектор в населенном пункте Чистоводовка. К сожалению, погибли 3 человека – женщина и двое мужчин. Также известно о 3 пострадавших.

Напомним, что ночью 2 июня Россия атаковала Харьков беспилотниками и ракетами. В Холодногорском районе враг нанес удары по частному сектору, где пострадало 7 человек, среди которых – ребенок. Некоторые дома там восстановить уже не удастся.