Игнат намекнул, что искали россияне во время атаки на Хмельнитчину
Россияне этой ночью пытались ударить по Хмельнитчине "Шахедами". Вероятно, оккупанты искали украинские бомбардировщики, которые переносят дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Такое предположение высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он намекнул, что россияне хотели ударить по аэродрому или месту базирования самолетов.
Смотрите также Ночью в небе над Украиной уничтожили 17 "Шахедов": куда они двигались
Снова атакована Хмельнитчина. Понятно, что ищет враг. Ищут, где командующий спрятал наши бомбардировщики после событий, происходивших недавно в нашем море возле Крыма,
– сказал он.
Кроме того, россияне в этот раз сместили время атаки. Но, по словам Игната, это помогло нашим защитникам.
"Они обычно делают пуски с 22:30 – 22:50. Далее несколько волн – вплоть до 04:00. Утренняя атака позволяет лучше отрабатывать мобильным огневым группам. Когда светлое время суток, то цель становится визуально видима", – пояснил спикер.
Детали атаки врага
- Сегодня утром защитники уничтожили 17/17 ударных беспилотника типа "Шахед", которые россияне запустили в воздушное пространство Украины. Все они по разным маршрутам двигались в сторону Хмельницкой области.
- В воздушных силах отметили, что Россия атаковала Украину ударными беспилотниками с юго-восточного направления, в частности из Приморско-Ахтарского района.
- После 06:00 в области сообщали о работе противовоздушной обороны в Хмельницкой области.