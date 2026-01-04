Не хотели обслуживать россиян: работники "атакованного" кафе в Хорлах уволились еще в 2022

В курортном селе Хорлы на левом берегу Херсонской области в новогоднюю ночь были обстреляны отель и кафе. Заведения возобновили деятельность после российской оккупации в 2022 году. Однако персонал отказался возвращаться к работе.

В частности повара не захотели работать для захватчиков. Об этом пишет Центр журналистских расследований, передает 24 Канал.

Актуально Оккупанты заявили об "атаке" на кафе и отель в Хорлах, ВСУ отрицают: где расположено село

Как изменилась ситуация в Хорлах после оккупации?

По данным журналистов, летом 2022 года владелица гостиницы "Лео" и кафе с красноречивым названием "Украинская хата" Оксана Буганова решила возобновить работу заведений после вынужденной паузы. Когда же повара вышли на смену, они поняли, что единственными посетителями стали российские военные.

Работники категорически отказались их обслуживать и уволились. По словам очевидцев, Буганова впоследствии пыталась найти им замену. Некоторые местные жители, вероятно, согласились работать на кухне из-за необходимости выживать в условиях оккупации.

Именно такие сотрудники могли стать жертвами удара в новогоднюю ночь, хотя точных данных о погибших гражданских пока нет, отметил анонимный житель Каланчакской громады, знакомый с ситуацией.

Представители законной власти громады и источники ЦЖР подтверждают, что после захвата Хорлов россияне фактически закрыли село для посторонних, пропуская только тех, кто имел местную прописку или специальное разрешение от коллаборантской "администрации". В село регулярно приезжали работники оккупационных структур и их приближенные.

До большой войны экономика Хорлов базировалась преимущественно на сезонном туризме: базы отдыха, гостиницы, кафе и магазины.

Впоследствии оккупанты превратили населенный пункт в военную базу, разместив своих солдат в местных гостиничных комплексах. Кроме того, туда привозят на "отдых" семьи российских военных и коллаборационистов.

Сначала российская пропаганда заявляла, что от удара погибли только мирные местные жители. Однако журналистское расследование выявило, что в первом списке из семи погибших не было ни одного коренного жителя Хорлов. Зато там были коллаборационисты, владелица кафе и жители соседних сел с доступом к закрытому селу.

Обратите внимание! Представитель Генштаба Дмитрий Лиховий отметил, что Силы обороны Украины строго придерживаются международного гуманитарного права, нанося удары исключительно по военным объектам, инфраструктуре ТЭК и других легитимных целях на территории России.

Что на самом деле произошло в Хорлах?