Зокрема кухарі не захотіли працювати для загарбників. Про це пише Центр журналістських розслідувань, передає 24 Канал.

Як змінилася ситуація у Хорлах після окупації?

За даними журналістів, влітку 2022 року власниця готелю "Лео" та кафе з красномовною назвою "Українська хата" Оксана Буганова вирішила відновити роботу закладів після вимушеної паузи. Коли ж кухарі вийшли на зміну, вони зрозуміли, що єдиними відвідувачами стали російські військові.

Працівники категорично відмовилися їх обслуговувати та звільнилися. За словами очевидців, Буганова згодом намагалася знайти їм заміну. Деякі місцеві жителі, ймовірно, погодилися працювати на кухні через необхідність виживати в умовах окупації.

Саме такі співробітники могли стати жертвами удару в новорічну ніч, хоча точних даних про загиблих цивільних поки немає, зазначив анонімний житель Каланчацької громади, знайомий із ситуацією.

Представники законної влади громади та джерела ЦЖР підтверджують, що після захоплення Хорлів росіяни фактично закрили село для сторонніх, пропускаючи лише тих, хто мав місцеву прописку або спеціальний дозвіл від колаборантської "адміністрації". До села регулярно приїжджали працівники окупаційних структур та їхні наближені.

До великої війни економіка Хорлів базувалася переважно на сезонному туризмі: бази відпочинку, готелі, кафе та магазини.

Згодом окупанти перетворили населений пункт на військову базу, розмістивши своїх солдатів у місцевих готельних комплексах. Крім того, туди привозять на "відпочинок" родини російських військових та колаборантів.

Спочатку російська пропаганда заявляла, що від удару загинули лише мирні місцеві жителі. Однак журналістське розслідування виявило, що у першому списку з семи загиблих не було жодного корінного мешканця Хорлів. Натомість там були колаборанти, власниця кафе та жителі сусідніх сіл з доступом до закритого села.

Зауважте! Речник Генштабу Дмитро Лиховій наголосив, що Сили оборони України суворо дотримуються міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів виключно по військових об'єктах, інфраструктурі ПЕК та інших легітимних цілях на території Росії.

Що насправді сталося у Хорлах?