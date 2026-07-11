Появились спутниковые снимки Ильского НПЗ в России после атаки дронов

Ночью 10 июля дроны провели атаку на Ильский НПЗ в Краснодарском крае России. После взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар.

Фотографии последствий атаки на НПЗ опубликовал Telegram-канал Exilenova+.

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Как выглядит Ильский НПЗ после атаки дронов?

На спутниковых снимках можно заметить повреждения резервуаров, технических эстакад и установки ЭЛОУ-АВТ-5.

Спутниковый снимок Ильского НПЗ 11 июля 2026 года / Фото Exilenova+

Модификации серии АВТ-5 рассчитаны на переработку от 1,5 до 3 миллионов тонн сырой нефти в год.

Напомним, что Ильский нефтеперерабатывающий завод – это один из крупнейших частных НПЗ Краснодарского края. Он расположен в станице Ильской Северского района, примерно в 30 километрах от Краснодара.

Этот НПЗ обеспечивает топливом внутренний рынок, а также экспортирует его.

Проектная мощность нефтеперерабатывающего завода составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год.

Он также является важным звеном в поставках топлива на временно оккупированные территории Украины и для воинских частей в Южном военном округе России.

По данным Института изучения войны, украинские удары на большие расстояния по российским НПЗ вызвали серьезные проблемы с топливом в России. Производство бензина упало до 65% от обычного уровня потребления, а только за июнь сократилось еще на 25%.

По данным аналитиков, в результате атак были повреждены или остановили работу Нижегородский, Омский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы.