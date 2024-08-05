Ильский НПЗ атакован беспилотниками в ночь на 3 августа в Краснодарском крае, –СМИ

В России в очередной раз заявили об атаке дронов. Так, в ночь на 3 августа беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае страны-агрессора.

Об этом пишет российский телеграм-канал. Отметим, что соответствующую информацию там обнародовали 5 августа.

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Атака на Ильский НПЗ

В обед 5 августа в российском телеграм-канале сообщили, что Ильский НПЗ был атакован беспилотниками в ночь на 3 августа в Краснодарском крае.

По данным канала, атака была осуществлена в ночь со 2 на 3 августа. Там указали, что дроны попали в вагоны на территории НПЗ, в результате чего возник пожар.

Беспилотники попали в вагоны на территории НПЗ, возник пожар,

– говорится в сообщении.

По данным телеграмм-канала, пострадавших нет.