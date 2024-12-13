Также на Прикарпатье зафиксированы разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя ОВА Светланы Онищук в эфире телемарафона.
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В результате атаки на Прикарпатье травмировался один человек
Утром сообщалось, что обошлось без пострадавших.
Однако впоследствии стало известно, что в результате атаки травмы получил один человек. Сейчас ему оказывается вся медицинская помощь. К счастью, повреждения незначительные.
"Это утро было очень тревожное на Прикарпатье. Это самая массированная атака и БпЛА, и ракетами на область от начала полномасштабного вторжения", – добавила Светлана Онищук.
Были попадания в объекты критической инфраструктуры, также повреждены жилые дома.
Сейчас по области работают комиссии, которые устанавливают повреждения домов. Кроме того, в Бурштыне отсутствует теплоснабжение и горячая вода. Специалисты будут пытаться восстановить все до конца суток.