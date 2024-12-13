Також на Прикарпатті зафіксовані руйнування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення голови ОВА Світлани Онищук в ефірі телемарафону.

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Унаслідок атаки на Прикарпаття травмувалася одна людина

Вранці повідомлялося, що минулося без постраждалих.

Однак згодом стало відомо, що унаслідок атаки травми отримала одна людина. Наразі їй надається уся медична допомога. На щастя, ушкодження незначні.

"Цей ранок був дуже тривожний на Прикарпатті. Це наймасованіша атака і БпЛА, і ракетами на область від початку повномасштабного вторгнення", – додала Світлана Онищук.

Були влучання в об'єкти критичної інфраструктури, також пошкоджені житлові будинки.

Наразі по області працюють комісії, які встановлюють пошкодження будинків. Окрім того, у Бурштині відсутнє теплопостачання та гаряча вода. Фахівці намагатимуться відновити усе до кінця доби.