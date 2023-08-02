Возможности портов на Дунае стали ограниченными: Братчук рассказал о последствиях атаки на Измаил

В ночь на 2 августа оккупанты ударили по Измаилу. Попали по "Морвокзалу", элеватору и зерновым ангарам. В результате атаки повреждено почти 40 тысяч тонн зерна. Однако сейчас еще есть возможность экспортировать зерно Дунаем.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что специалисты должны оценить последствия разрушений. Отметим, что зерно, которое было в ангарах, должно было идти в Китай, Африку и Израиль.

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"Очень хотелось бы надеяться, чтобы не только финансовые, продовольственные рынки реагировали ростом цен на нашу агропромышленную продукцию. Чтобы реагировали так, чтобы обеспечить этот экспорт вообще", – отметил Братчук.

Ведь Россия не изменила свою "стратегическую цель", она и дальше уничтожает портовую украинскую инфраструктуру.

"Оценка будет дана через определенное время относительно того, сколько это стоит, какие возможности сейчас должны или остаются у Измаильского порта", – сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Там повреждено, в частности, админздание Украинского Дунайского пароходства. Важно, чтобы специалисты могли максимально быстро возобновить свою работу.

Порты, которые есть на Дунае, эти возможности стали ограниченными. Но будем говорить о том, что нужно пытаться все восстановить. Это очень будет тяжело,

– подчеркнул Сергей Братчук.

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