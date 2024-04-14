В берегу 2024 года Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, а также цинично целилась в жилые дома. Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко, отметив, что такие ситуации все меньше влияли на Запад.

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Мир привык к войне в Украине

Россия била с большим цинизмом и использовала тактику двойного удара. Страна-агрессор атаковала дома, а когда туда приезжали спасатели, снова запускала ракеты и дроны. Все это для того, чтобы нанести больший вред.

К сожалению, западное общество привыкло к таким ударам. Все мыслят только рационально, но на самом деле гуманистических людей характеризует то, что кроме рацио, они учитывают и на сердце.

Атака на Израиль по количеству ударов соизмерима с однодневной атакой на Украину, которую Россия провела в середине марта. Но мы понимаем, что здесь есть другие факторы. Например, когда Иран запускал ракеты, то они летели через территории других стран,

– рассказал Иван Варченко.

Средства воздушного нападения летели через Ирак, всю территорию Иордании, а, возможно, и Сирии. Это является серьезным шагом к эскалации конфликта и привлечения к нему новых государств. Более того, здесь заметна роль России, которая является союзником Ирана.

"Россия однозначно была в контексте предварительных переговоров и в контексте подготовки удара. Вместе с другими диктаторами Востока она решила усилить конфликт, бросить в его горнило еще десятки тысяч людей и распространить до уровня третьей мировой войны", – отметил эксперт по вопросам национальной безопасности.

Нападение Ирана – попытка удержать диктатуру

Сейчас диктаторы во всем мире испытывают нестабильность. На это повлияло развитие коммуникации, влияние СМИ, распространение интернета. Диктаторы боятся социальных революций, которые вследствие этого могут возникнуть.

Бедные диктаторские государства, которые в определенной степени возглавляет Россия, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы сохранить своих вождей, которые уже по три десятилетия держатся за власть, ценой своих наций,

– подчеркнул Иван Варченко.

Как видим, диктатуры не брезгуют тем, чтобы поставить под угрозу существование государства и нации только для того, чтобы реализовать свои собственные мечты и фантазии о будущем.

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