Атака на Израиль закончилась тем, что ракеты сбивали союзники, – Зеленский о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский заявил, что если западные союзники будут сбивать ракеты над Украиной, то это станет хорошей гарантией безопасности. Аналогичный сценарий развернулся в Израиле во время массированной атаки Ирана.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio.

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Какие гарантии безопасности нужны Украине

Владимир Зеленский вспомнил войну на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль имеет деньги и поддержку от Соединенных Штатов Америки.

Массированная ракетная атака на Израиль из Ирана закончилась тем, что ракеты сбивал не только Израиль,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский пояснил, что кроме союзников США и НАТО на Ближнем Востоке, которые сбивали ракеты с земли, в отражении нападения принимала участие также авиация США, Британии и Франции. По словам президента, тогда союзники применяли все свои возможности.

Если нам предлагаются такие гарантии безопасности – "НАТО, но не НАТО", то есть в любой момент армии других стран воюют, то я бы хотел в деталях увидеть эти предложения,

– сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что подобные предложения прекрасны на пути Украины в Североатлантический альянс.

К слову, ранее Зеленский заявлял, что без США гарантий безопасности от Европы будет недостаточно для того, чтобы сдерживать Россию в будущем.