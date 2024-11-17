Серьезная угроза ядерной безопасности, – МАГАТЭ о российской атаке на энергетику

Международное агентство по атомной энергии заявило о снижении электрической мощности на украинских атомных электростанциях из-за российской атаки, нанесшей ущерб энергетической инфраструктуре страны.

Это создает дополнительное давление на ядерную безопасность. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство.

Смотрите также Оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

МАГАТЭ отреагировало на атаку по энергетике

Вражеская атака была направлена на подстанции, от которых зависит надежная работа Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Главные линии от четырех подстанций были отключены, что влияет на стабильность энергоснабжения.

Сейчас лишь два из девяти действующих реакторов страны вырабатывают электроэнергию на 100% мощности... Шесть из них снизили мощность в течение утра, колеблясь от чуть более 40 процентов максимальной мощности до более 90 процентов,

– говорится в сообщении.

Рафаэль Гросси отметил, что стабильность энергосети является ключевой для безопасности ядерных объектов. Он также подчеркнул важность соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности, в частности обеспечение надежного внешнего энергоснабжения для АЭС.

К слову, министр энергетики рассказал, что 17 ноября россияне массированно атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Поэтому оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.