Более 180 тысяч абонентов остались без света: Россия нанесла атаку по энергетике Житомирской области

В ночь на 3 ноября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате массированного комбинированного удара без электричества остались около 130 населенных пунктов.

Прошло без пострадавших. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Какая ситуация в Житомирской области?

Ночью 3 ноября Житомирщина находилась под вражеским обстрелом. Целью неприятеля была критическая инфраструктура.

Из-за ночного комбинированного удара отключение электроэнергии затронуло более 180 тысяч потребителей. К счастью, в результате вражеской атаки обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время аварийные бригады и энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрела, прилагая усилия для скорейшего восстановления электроснабжения во всех населенных пунктах области.

Напомним, ранее мы писали, что 1 ноября войска агрессора провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате более 650 населенных пунктов остались без электроснабжения.