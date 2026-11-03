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24 Канал Главные новости Более 180 тысяч абонентов остались без света: Россия нанесла атаку по энергетике Житомирской области
3 ноября, 08:06
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Обновлено - 08:20, 3 ноября

Более 180 тысяч абонентов остались без света: Россия нанесла атаку по энергетике Житомирской области

Даниил Жоров

В ночь на 3 ноября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате массированного комбинированного удара без электричества остались около 130 населенных пунктов.

Прошло без пострадавших. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко

Какая ситуация в Житомирской области? 

Ночью 3 ноября Житомирщина находилась под вражеским обстрелом. Целью неприятеля была критическая инфраструктура.

Из-за ночного комбинированного удара отключение электроэнергии затронуло более 180 тысяч потребителей. К счастью, в результате вражеской атаки обошлось без жертв и пострадавших.

В настоящее время аварийные бригады и энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрела, прилагая усилия для скорейшего восстановления электроснабжения во всех населенных пунктах области.

Напомним, ранее мы писали, что 1 ноября войска агрессора провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате более 650 населенных пунктов остались без электроснабжения. 

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