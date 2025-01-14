Достать туда возможно: летчик-инструктор назвал, что может полностью уничтожить аэродром в Энгельсе

Россияне пять дней не могли потушить пожар на нефтебазе "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области. Там украинские дроны поразили склад хранения, в частности, авиатоплива. Однако рядом с аэродромом "Энгельс-2" есть еще один важный объект, который также должен быть атакован.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что поскольку на нефтебазе находились сотни тысяч тонн топлива, россиянам не было смысла их тушить – оккупанты ждали, пока оно выгорит. Также 14 января Силы обороны повторно ударили по нефтебазе "Комбинат Кристалл".

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Энгельс "полетает"

Свитан уточнил, что в Энгельсе попадание произошло не в нефтебазу, а именно в склад горюче-смазочных материалов, который требовалось ликвидировать.

Там в целом хранилось топливо Т-8 – авиационный керосин, для самолетов Ту-160, которые заправляются несколькими цистернами этого топлива. Поэтому он был расположен неподалеку от аэродрома "Энгельс-2" в большом количестве,

– подчеркнул он.

Однако основной тип керосина – ТС-1, который используют Ту-95 или истребители Ту-34, Ту-35, находится в так называемых кастовых пещерах под Энгельсом. Там, по словам военного эксперта, размещены сотни тысяч тонн авиационного керосина. Если туда добраться, то весь Энгельс "полетает", и топливо будет долго прогорать – месяца 3 – 4 минимум.

Однако, как заметил полковник ВСУ в запасе, туда трудно добраться, ведь в пещерах двустенные кессоны – довольно серьезная система, защищающая от внешнего вмешательства. Но попасть туда возможно.

Поэтому очень важно продолжать санкции Малюка – Буданова, которые оказались самые действенные в смысле влияния на российскую военную экономику. Они включают ликвидацию российских средств производства топлива разного уровня на всех этапах изготовления – начиная с добычи нефти и заканчивая ее транспортировкой по танкерам. А также ликвидация нефтеперерабатывающих заводов, станций перекачки,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он добавил, если удары по России продолжатся, то там не останется углеводной промышленности. Сотни миллиардов долларов, которые россиянам платят за поставки топлива, они не получат, и это будет реальный вклад в победу Украины.

Отметим, что руководитель ЦПД Андрей Коваленко назвал нефтебазу "Комбинат Кристалл", которую было поражено, ключевой для россиян. Там хранилось топливо для самолетов, которые отправляют ракеты на территорию Украины. По его словам, большой запас топлива на ней свидетельствует о том, что Россия с лета готовила стратегию атак на украинскую энергетику в течение всей зимы. Для этого был создан запас ракет на аэродромах стратегической авиации и запас топлива.