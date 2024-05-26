"Дышать было нечем": работники "Эпицентра" рассказали о том, как спасались из-под завалов
Источник:Харьковская ОВА
Вчера днем страна-агрессор нанесла два авиаудара по "Эпицентру". Предварительно, на момент атаки там могло находиться до 200 человек. Среди них, в частности, были работники гипермаркета.
Первыми двумя погибшими, которых нашли спасатели, оказались именно работники "Эпицентра". Те, кому повезло остаться в живых, рассказали о первых минутах ада.
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"Надо идти вперед, а там все горит"
Среди уцелевших – сотрудник ТЦ Дмитрий Коваленко. Мужчина рассказывает, что слышал два взрыва. После второго взрыва здание начало осыпаться. Дальше все начали выбегать.
Мы двери открыли, начали выпускать людей. Я не могу сказать, сколько людей было внутри. Я растерялся сразу. Не знал, что и как. Очень громко было,
– вспоминает господин Дмитрий.
Мужчина говорит, что когда вышел на улицу, увидел, как полиция выносила его раненых сотрудников.
Другую сотрудницу Любовь Прудникову атака застала на складе. Там женщина находилась вместе с коллегой.
Любовь вспомнила, как внезапно погас свет.
Все сразу начало сыпаться на нас. Мы с Олей упали, накрылись. Включили фонарик, вышли и оказались в тупике. Нужно идти вперед, а там все горит,
– рассказывает женщина.
Сотрудницам повезло. На второй этаж там была лестница. Они встретили парня, который помог им выбраться. На тот момент "дышать уже не было чем", говорит Любовь.
Работники "Эпицентра" рассказывают о том, как спасались: смотрите видео
Удар по "Эпицентру": последние новости
- По состоянию на 16:00 26 мая в результате удара погибли 16 человек. Ранения получили более 40 человек.
- Полиции благодаря тестам ДНК удалось идентифицировать 6 жертв атаки. Среди них – 12 летняя девочка с мамой. В субботу вся семья отправлялась в "Эпицентр" за покупками. Отец семьи Юрий находится в больнице с ранениями. Его старшей дочери – 20-летней девушке – надо было сдавать ДНК, чтобы установить гибель матери и младшей сестры.
- Известно, что ликвидация пожара в "Эпицентре" длилась более 16 часов.
- Россияне ударили по зданию двумя авиабомбами УМПБ Д-30.