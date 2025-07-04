В Киеве после атаки России выгорели квартиры со второго по пятый этаж: что известно

В Святошинском районе Киева после атаки дрона вспыхнул пожар, который уничтожил квартиры со второго по пятый этаж. Топливо от БпЛА попало в одну из квартир и вызвало масштабное возгорание.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киев24. В Святошинском районе Киева ночная атака российских дронов привела к масштабным разрушениям в жилых домах.

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В Святошинском районе выгорели целые подъезды

По словам местных жителей, топливо от беспилотного самолета попало в одну из квартир, что вызвало мощный пожар. В результате выгорели квартиры со второго по пятый этаж, а люди остались без жилья и имущества.

На месте трагедии продолжают работать коммунальные службы и сами жители: они убирают разбитое стекло, закрывают выбитые окна и пытаются минимизировать последствия разрушений. Также в районе дежурят специалисты Красного Креста, которые обеспечивают пострадавших водой, едой и оказывают психологическую помощь тем, кто пережил обстрел.

К слову, Россия также атаковала Кривой Рог дронами, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и есть раненые.

На месте происшествия работают спасательные службы, развернут штаб помощи в местной школе для оказания материальной помощи.