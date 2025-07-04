Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Київ24. У Святошинському районі Києва нічна атака російських дронів призвела до масштабних руйнувань у житлових будинках.

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У Святошинському районі вигоріли цілі під’їзди

За словами місцевих мешканців, паливо від безпілотного літака влучило в одну з квартир, що спричинило потужну пожежу. У результаті вигоріли квартири з другого по п’ятий поверх, а люди залишилися без житла та майна.

На місці трагедії продовжують працювати комунальні служби та самі мешканці: вони прибирають розбите скло, закривають вибиті вікна та намагаються мінімізувати наслідки руйнувань. Також у районі чергують фахівці Червоного Хреста, які забезпечують постраждалих водою, їжею та надають психологічну допомогу тим, хто пережив обстріл.

До слова, Росія також атакувала Кривий Ріг дронами, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та є поранені.

На місці події працюють рятувальні служби, розгорнуто штаб допомоги у місцевій школі для надання матеріальної допомоги.