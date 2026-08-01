Среди погибших в результате удара по Киеву – 22-летний сотрудник полиции

Ночью 1 августа россияне вновь нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки, к сожалению, есть погибшие. Одной из жертв стал 22-летний полицейский.

Об этом сообщили на странице Киевской городской прокуратуры.

Что известно о погибших в результате атаки на столицу?

По состоянию на 8 утра подтверждена гибель 9 человек. Семь человек погибли в Дарницком районе, еще двое – в Соломенском.

Среди погибших – 22-летний сотрудник полиции.

Кроме того, известно о как минимум 28 пострадавших, в том числе четверо из них – несовершеннолетние. Это 14-летняя девочка, девочка и мальчик 13 лет, а также еще один 17-летний мальчик.

У одной из девушек предварительно диагностировано отравление продуктами горения, у остальных несовершеннолетних – множественные осколочные и резаные ранения.

В целом, последствия баллистического удара по Киеву фиксируются сразу в нескольких районах города: Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.

Россияне нанесли баллистический удар по Киеву: смотрите кадры последствий

В Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир в 5-этажном доме.

В Дарницком районе повреждены 13 многоэтажных жилых домов. В Днепровском районе выбиты стекла в окнах домов.

В Печерском районе разрушены частные дома. Повреждены автомобили, супермаркеты, административные здания.

Последствия обстрела: смотрите видео прокуратуры

К слову, под ударом в ночь на 1 августа оказалась и Киевская область. В результате российской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения и жилые дома. Сначала сообщалось о двух пострадавших, позже полиция уточнила, что травму получил еще один человек. Также в Вышгородском районе повреждены частный дом и автомобиль, загорелся лесной настил.