Над столицей очень много дыма: в Киеве после атаки врага фиксируют загрязнение воздуха
- Столицу накрыло дымом после обстрела, произошедшего в ночь на 10 июля.
- Власти призвали закрыть окна.
Россияне в ночь на 10 июля снова атаковали Киев. После вражеского обстрела в столице фиксируют много дыма.
Власти призвали закрыть окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко.
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Загрязнение воздуха в Киеве
Глава ОВА призвал жителей столицы закрыть окна.
После возвращения домой из укрытий закрывайте окна. Очень много дыма,
– написал он.
Он отметил, что сейчас продолжается ликвидация последствий после вражеского обстрела.
"Сейчас на связи с главами районов, ситуация контролируется. Впереди очень много работы, буду сообщать в течение дня о ходе работ по ликвидации", – добавил Ткаченко.
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По данным сайта SaveEcoBot в Киеве сейчас в среднем зафиксирован умеренный уровень загрязнения воздуха. Однако, в некоторых районах столицы индекс качества атмосферного воздуха достиг отметки 156 – 157.